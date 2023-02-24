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НовостиОбщество24 февраля 2023 13:10

Более 3 тысяч человек подписали петицию к президенту с просьбой спасти Таганрог

На днях обращение появилось на одном из популярных порталов
Михаил СТРИЖЕВ
Жители Таганрога попросили "уберечь" город.

Жители Таганрога попросили "уберечь" город.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на днях опубликовали петицию к президенту с просьбой спасти Таганрог. Ее создали местные жители, которые выразили беспокойство по поводу состояния и развития города.

Авторы обращения просят «уберечь» город. По их словам, в Таганроге есть проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом отмечается, что в городе собираются провести модернизацию канализационного хозяйства и благоустроить набережную. Жители надеются, что для реализации планов будут привлечены опытные специалисты с соответствующим образованием, которые любят приморский город.

— Мы в крайнее время наблюдаем, что приходят люди, не обладающие всеми перечисленными качествами. Основные посты занимают люди из других городов, которых мы не выбирали, которые не знают местных проблем, — говорится в петиции.

Таганрожцы также сообщили, что хотели бы иметь возможность выбирать кандидатов на посты в администрации.

Обращение было опубликовано 21 февраля. На данный момент его поддержали 3 486 человек.

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