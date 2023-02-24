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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 14:34

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Опубликовано видео с места взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области 24 февраля 2022
Михаил СТРИЖЕВ
В результате происшествия потсрадал один человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия потсрадал один человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

ГУ МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области. Происшествие случилось 24 февраля в пятиэтажке на улице Одинцова.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже. В результате были повреждены окна и дверь, несущие конструкции остались целы.

В результате инцидента пострадал один человек — хозяин квартиры. У него ожоги лица и рук. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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