Сотрудников отдела полиции Ростова заподозрили в сокрытии преступлений

По данным источника, уголовное дело не возбуждено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников одного из отделов полиции Ростова заподозрили в сокрытии преступлений. Об этом сообщает 161.ru.

По данным издания, полицейские не передали в следственное подразделение информацию по двенадцати делам. Об этом стало известно в ходе проверки оперативно-розыскной части собственной безопасности.

Как рассказал собственный источник «КП-Ростов-на-Дону», материалы проведенных проверок были направлены в следственное управление СК по Ростовской области. На данный момент уголовное дело не возбуждено.

В пресс-службе донского управления МВД пообещали прокомментировать информацию позже.