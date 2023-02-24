В Ростове власти выделят 68 млн рублей на благоустройство Комсомольского сквера

Благоустройство сквера планируют завершить до 19 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове власти собираются благоустроить Комсомольский сквер на улице Малиновского. Подрядчика для выполнения работ ищет управление ЖКХ Советского района, сообщается на портале госзакупок.

Согласно документации, исполнитель контракта должен выполнить работы по озеленению, оборудовать детскую и спортивную площадки, зону для выгула собак. В сквере появятся новые скамейки и урны, теннисный стол, оборудование для спортивных игр, питьевой фонтанчик. На территории установят уличный туалет.

Начальная стоимость контракта составляет 68,2 миллиона рублей. Средства будут выделены из местного бюджета. Благоустройство планируют завершить до 19 декабря.

Напомним, в 2023 году в Ростове благоустроят три сквера. Кроме Комсомольского в список вошли Пионерский сквер в Железнодорожном районе и сквер Мира в Первомайском районе.

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