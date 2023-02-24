В Новочеркасске пройдет праздничная ярмарка

Ярмарка будет работать до 15.00. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новочеркасске 26 февраля пройдет праздничная ярмарка. Торговые ряды развернут на улице Гвардейской, в районе дома № 24, с 8.00 до 15.00, сообщили в администрации города.

Покупателям предложат овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, хлебобулочные изделия и много другое. Товары можно будет приобрести по доступным ценам.

Дополнительную информацию о ярмарке можно получить в отделе потребительского рынка администрации. Связаться с ведомством можно по телефону +7 (8635) 24-10-10.

Напомним, в субботу и воскресенье в Новочеркасске пройдут мероприятия в честь Масленицы. 25 февраля жителям покажут театрализованное представление «Масленица на Дону». 26 февраля запланированы масленичные гуляния в парке микрорайона Соцгород.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала полную программу мероприятий в Ростовской области на Масленицу.

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