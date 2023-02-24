Около 87 млн рублей планируют потратить на проект по сохранению здания ростовского цирка

Ростовский цирк считается одним из старейших в стране.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Росгосцирк начал поиски подрядчика для разработки проектно-сметной документации для работ по сохранению здания ростовского цирка. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Напомним, здание на улице Максима Горького было построено в 1957 году. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.
На первом этапе подрядчику предстоит подготовить исходно-разрешительную документацию, провести научные исследования, инженерные изыскания. На втором этапе нужно сделать проект первоочередных консервационных мероприятий. Третий этап — создание проекта реставрации и приспособления.
Начальная стоимость контракта составляет около 87 млн рублей. По плану, три этапа работы могут продлиться более трех лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове власти выделят 68 млн рублей на благоустройство Комсомольского сквера
Средства выделят из местного бюджета. (Подробности)