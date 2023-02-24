Около 87 млн рублей планируют потратить на проект по сохранению здания ростовского цирка

Ростовский цирк считается одним из старейших в стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгосцирк начал поиски подрядчика для разработки проектно-сметной документации для работ по сохранению здания ростовского цирка. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, здание на улице Максима Горького было построено в 1957 году. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

На первом этапе подрядчику предстоит подготовить исходно-разрешительную документацию, провести научные исследования, инженерные изыскания. На втором этапе нужно сделать проект первоочередных консервационных мероприятий. Третий этап — создание проекта реставрации и приспособления.

Начальная стоимость контракта составляет около 87 млн рублей. По плану, три этапа работы могут продлиться более трех лет.

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