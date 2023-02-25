Налоговый вычет на образовательные услуги в Ростовской области вырастет вдвое

Родители, платящие за обучение детей, могут вернуть до 14,3 тысячи рублей в год Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростовской области благодаря повышению налогового вычета смогут вернуть вдвое больше денег, потраченных на обучение детей. Это следует из послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию России, сообщили в Законодательном собрании Дона.

Ранее с инициативой относительно налогового вычета к федеральным властям обращались депутаты донского парламента.

- Полгода назад мы с коллегами выступили с предложением увеличить размер вычета минимум в два раза. Владимир Путин поручил это сделать. Отрадно, что федеральный центр слышит регионы. Родители, платящие за обучение детей, теперь могут вернуть из бюджета до 14,3 тысячи рублей в год, - рассказала заместитель председателя Заксобрания Дона - председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.

Парламентарий отметила, что предельная сумма расходов - 50 тысяч рублей, от которой можно вернуть 13 %, не менялась с 2006 года, в то время как стоимость образовательных услуг выросла в разы.

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