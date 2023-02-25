Юная спортсменка из Ростова установила рекорд России на первенстве по тяжелой атлетике

Девушка подняла в рывке штангу весом 68 кг Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юная спортсменка из Ростова-на-Дону Злата Дронова установила рекорд России на первенстве по тяжелой атлетике. Об этом рассказали в администрации донской столицы.

Воспитанница спортшколы № 35 имени братьев Самургашевых оказалась сильнейшей в рывке среди участниц в весовой категории до 55 кг. Девушка подняла штангу в 68 кг, в толчке - 78 кг. Общий результат спортсменки - 146 кг.

До этого призером первенства оказался Данил Дымов. Молодой человек завоевал «бронзу» в категории 55 кг.

Добавим, первенство по тяжелой атлетике должны завершить уже завтра, 26 числа. За медали в Ленинградской области соревнуются юноши и девушки до 13-15 и до 13-17 лет.

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