В Ростове спортсмены из 11 городов поборолись за победу в Офицерском марафоне

В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону представители 11 городов поборолись за победу в VIII Офицерском марафоне. Об итогах состязания сегодня, 25 февраля, сообщили в управлении по физкультуре и спорту донской столицы.

- На старте были представлены участники из 11 городов и 12 клубов, то есть почти 100 человек. Самым молодым бегуном стал 8-летний Никита Вержбицкий, самым возрастным - 74-летний Александр Киркин, - рассказали в городском управлении.

Основную дистанцию в 42 км успешно преодолели 16 человек: 13 мужчин и 3 женщины. Остальные спортсмены пробежали посильное для себя расстояние.

Победителей и призеров определили отдельно среди мужчин и женщин. Так, среду мужчин лучшими из лучших оказались Роман Майстренко, Артем Кретов и Петр Самыгин. Среди женщин первые три места завоевали Юлия Переймак, Галина Шапошниченко и Анжелика Белоус.

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