В Таганроге в течение трех дней будут приостанавливать движение трамваев

Составы не будут курсировать с 12 до 15 часов в течение трех дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на улицах Таганрога в течение трех дней будут приостанавливать движение трамваев. Об этом предупреждает городская администрация.

- 1, 2 и 3 марта трамваи № 5, 6 и 7 не будут курсировать с 12 до 15 часов, - говорится в сообщении.

Изменения в графике движения общественного транспорта связаны с техническими работами, уточнили власти.

Добавим, ранее более 3 тысяч жителей приморского города подписали петицию к президенту Владимиру Путину с просьбой «спасти Таганрог».

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