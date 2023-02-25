Из Ростовской области массово депортировали граждан Узбекистана

Мужчин отвезли в Минводы, а потом отправили в Узбекистан на самолете
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из Ростовской области депортировали 47 граждан Узбекистана, ранее находившихся в изоляторах временного содержания. Об этом в феврале сообщает информационное издание «Дуне».
По данным иностранных журналистов, успешные переговоры о возвращении граждан домой с российской стороной провели представители Генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону.
Дипломаты также проследили за процедурой вывоза группы за пределы России. Сначала мужчин отвезли в Минводы, а потом оттуда на самолете отправили на Родину.
Авиабилеты закупили при поддержке Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости Узбекистана.
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