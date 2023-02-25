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НовостиОбщество25 февраля 2023 11:21

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

Несколько жителей Дона попали в больницу
Ангелина СКИБА
Выздоровели за указанный период времени 124 человека

Выздоровели за указанный период времени 124 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к утру 25 февраля подтвердили 94 новых случая COVID-19. Обновленную информацию по заболеваемости опубликовали на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что за сутки с осложнениями после инфекции в больницы попали четыре жителя Дона. При этом летальных случаев в течение прошедших 24 часов не регистрировали. Добавим, выздоровели за указанный период времени 124 человека.

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать осторожность пожилым людям и тем, у кого есть хронические недуги. Жителям Дона советуют по возможности сократить время пребывания в общественных местах. Также следует придерживаться респираторного этикета и правил личной гигиены. При ухудшении самочувствия нужно остаться дома и обратиться к врачу.

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