В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

Выздоровели за указанный период времени 124 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к утру 25 февраля подтвердили 94 новых случая COVID-19. Обновленную информацию по заболеваемости опубликовали на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что за сутки с осложнениями после инфекции в больницы попали четыре жителя Дона. При этом летальных случаев в течение прошедших 24 часов не регистрировали. Добавим, выздоровели за указанный период времени 124 человека.

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать осторожность пожилым людям и тем, у кого есть хронические недуги. Жителям Дона советуют по возможности сократить время пребывания в общественных местах. Также следует придерживаться респираторного этикета и правил личной гигиены. При ухудшении самочувствия нужно остаться дома и обратиться к врачу.

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