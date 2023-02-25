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НовостиОбщество25 февраля 2023 17:30

В Ростовской области за день поймали сразу 40 водителей в состоянии опьянения

Всего же автоинспекторы составили около тысячи материалов из-за дорожных нарушений
Ангелина СКИБА
Завершат рейд «Законопослушный водитель» 26 февраля

Завершат рейд «Законопослушный водитель» 26 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области за первый день рейда «Законопослушный водитель» поймали 40 автолюбителей, которые были под градусом или отказались от медосвидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба донского управления Госавтоинспекции.

- Также 78 водителей привлекли к ответственности за непредоставленное преимущество в движении пешеходам, еще 65 человек попались на нарушении требований к перевозке детей, - прокомментировали в ведомстве.

Всего же в указанный период автоинспекторы составили около тысячи административных материалов из-за несоблюдения правил дорожного движения.

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Законопослушный водитель» стартовало 24 февраля. Завершат массовые проверки уже завтра, 26 числа. В Госавтоинспекции уверены, что подобная работа поможет сократить число нарушений, которые приводят к дорожным авариям.

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