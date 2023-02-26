В Ростове снова произошло возгорание в Доходном доме Парамонова

На площади в 2 квадратных метра горел мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 февраля в Ростове-на-Дону снова произошло возгорание в здании на Социалистической, 128. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе МЧС. Правда на этот раз, отметили в ведомстве, пламя было небольшим.

- Все уже потушили. На площади в 2 квадратных метра горел мусор, - успокоили ростовчан в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, вчера, 25 февраля, в здании полыхало межэтажное перекрытие. Этот пожар почти 2 часа тушили 50 человек и 13 единиц техники. Выгорело 50 квадратных метров.

Социалистическую, 128 многие знают как Доходный дом Парамонова. Это здание 1899 года постройки. В предреволюционные годы здесь находилось справочное бюро «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе».

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