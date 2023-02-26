В Ростовской области обнаружили еще 59 случаев коронавируса

Около 70 человек выздоровели за сутки в Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки, к утру 26 февраля, обнаружили еще 59 случаев COVID-19. Это следует из обновленной информации на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в донские больницы с инфекцией попали 20 человек. Летальных исходов не регистрировали. Выздоровел за этот же промежуток времени 71 человек.

Напомним, вчера, 25 февраля, в регионе зарегистрировали 94 заболевших коронавирусом. Лечение потребовалось четырем жителям Дона.

Пожилым людям и тем, у кого есть хронические недуги специалисты рекомендуют соблюдать осторожность. Нужно сократить время пребывания в общественных местах и всегда помнить о правилах личной гигиены и респираторного этикета. При ухудшении самочувствия следует остаться дома и обратиться к врачу.

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