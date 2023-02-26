Психолог прокомментировала действия матери, которая заставила дочь чистить зубы водой из унитаза за маты

Психолог четко называет действия автора видео жестоким отношением к подростку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мать, заставившая дочь чистить зубы и полоскать рот водой из унитаза за маты в Интернете, нанесла ребенку очень глубокую травму, считает психолог Виктория Аксютина. Как объяснила эксперт читателям «КП — Ростов-на-Дону», у ребенка в средней школе уже развито понятие личности, а травма как раз сопряжена с оскорблением личности, и публикация видео в Сети только усугубляет ситуацию.

- Тяжесть травмы усиливает то, что у девочки не будет поддержки мамы, надеюсь, ребенок найдет ее у других родных, - прокомментировала Виктория Викторовна.

Также психолог добавила, что из такой травмы подростку самому не выбраться, поэтому нужно срочно подключать психолога, чтобы исключить один из двух возможных пагубных сценариев развития травмы — аутоагрессии или срыв негатива вовне.

Добавим, в донском главке сообщили о проведении проверки по факту публикации в Сети виде с противоправными действиями в отношении несовершеннолетней.

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