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НовостиОбщество26 февраля 2023 19:19

Жителей Ростовской области 26 февраля удивили странные звуки, похожие на хлопки

Еще одну звуковую волну заметили днем ранее
Ангелина СКИБА
«Сильные и резкие» хлопки люди слышали вечером

«Сильные и резкие» хлопки люди слышали вечером

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области жителей Кагальницкого района удивили громкие звуки, похожие «на хлопки». Сразу несколько сообщений об этом люди опубликовали в группе VK «Новобатайск».

Все началось с вопроса местного жителя. Один из мужчин около полуночи 26 февраля поинтересовался, все ли слышат по вечерам странные звуки, «сильные и резкие».

- Мы слышали такие, - подтвердила в комментариях жительница района.

- Вчера было подобное, около восьми вечера, - добавила еще одна участница обсуждения.

Пользователи сети сделали несколько предположений относительно загадочного явления. Например, некоторые отметили, что громкие звуки могли быть при пожаре. Однако эту версию опровергли другие участники беседы.

Отметим, официальных заявлений о каких-либо происшествиях в указанный период ни от властей, ни от спасателей не поступало.

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