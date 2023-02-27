В Неклиновском районе при пожаре в частном доме погиб человек

Трагедия произошла 26 февраля около 8:20 утра на улице Мирной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Комаровка Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 26 февраля около 8:20 утра на улице Мирной.

По информации ведомства, спасателей на место ЧП вызвали очевидцы, которые увидели столб дыма. К моменту приезда экстренной службы пламя охватило порядка 150 квадратов. Пламя удалось потушить за полчаса. Когда пожарные осматривали помещение, то нашли обгоревший труп человека.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 8 спасателей и 2 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

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