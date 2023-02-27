В Ростове без вести пропал 35-летний мужчина

Поисковики прочесывают все улицы и дворы города в поисках мужчины. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Мужчину последний раз видели 13 февраля. В тот день он вышел из дома, и связь с ним оборвалась. Обеспокоенные родственники пытались самостоятельно найти пропавшего, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерами. Поисковики прочесывают все улицы и дворы города в поисках мужчины.

Согласно ориентировке, рост Исмаила 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения он был одет в светло-серый пуховик, темно-коричневые джинсы, черные ботинки и шапку того же цвета. С собой у него был темно-зеленый рюкзак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одну из улиц Ростова из-за коммунальной аварии затопило канализационными стоками

К этому моменту специалисты уже локализовали течь

(Подробности)