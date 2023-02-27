В Ростове в первый рабочий день синоптики прогнозируют до +14 градусов

Теплая погода ожидается в первый рабочий день в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в первый рабочий день ожидается тепло до +14 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 27 февраля, в городе ожидается пасмурная погода, но без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов. К вечеру в городе температура воздуха составит +10 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 4 метров в секунду.

А вот 18 февраля в Ростове будет прохладнее. Столбики термометров поднимутся всего до +8 градусов.

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(Подробности)