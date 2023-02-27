Пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах увеличил один из операторов сотовой связи

Фото: МегаФон

Компания МегаФон увеличила пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegram на 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других онлайн-сервисах.

Также мобильный оператор расширил количество подключений к узлам связи и дата центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске.

В результате пропускная способность в онлайн-сервисахувеличилась на 45%.

Специалисты отмечают, что интерес абонентов мобильной связи к VK растет из года в год. В январе трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Также специалисты увеличили пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

Ростовские абоненты показывают схожий тренд. Самый большой рост трафика оказался в Telegram – 3,5 раза. В социальных сетях ростовчане тоже стали вести себя активнее, например, во «ВКонтакте» расходование интернета увеличилось в 2,3 раза.

- Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярныхонлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов, — прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.