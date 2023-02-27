Сити-менеджер Ростова поздравил участника спецоперации с Днем защитника Отечества

Ростовский градоначальник поблагодарил мобилизованного за мужество. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил с Днем защитника Отечества находящегося в отпуске мобилизованного ростовчанина. Как написал в своем телеграм-канале Алексей Валентинович, он поблагодарил бойца за мужество, стойкость и смелость, а также пожелал ему и его родным удачи и всего самого доброго.

- Мы понимаем, как важно сейчас поддержать тех, кто с честью и достоинством сегодня охраняет наш покой, поэтому с особым вниманием относимся к просьбам военнослужащих, - отметил градоначальник. - Мы будем оказывать помощь семьям мобилизованных и впредь. Уверен, вместе мы сможем противостоять любым вызовам.

Во время встречи глава администрации подарил мобилизованному технику, необходимую для выполнения боевых задач, - квадрокоптер и рацию, его супруге — цветы, а ребенку — графический планшет.

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