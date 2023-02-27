В Таганроге остановили сбор подписей под петицией к президенту России о спасении города

Таганрожцы рассказали о ситуации в сфере ЖКХ и потребовали назначать только опытных управленцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жители Таганрога остановили сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Путину о спасении города. Ранее обращение к главе государства можно было найти на портале Change.org.

Сейчас на опустевшей странице уже нет текста, проголосовать нельзя. Указана только статистика. Отмечается, что за 6 дней заявление поддержали 4480 человек.

Напомним, авторы петиции выразили беспокойство по поводу состояния и развития своего города. Рассказали о ситуации в сфере ЖКХ, а также подчеркнули, что Таганрогу нужны только опытные управленцы. При этом право выбора кандидатов на посты в администрацию предлагалось расширить также на обычных граждан, которые не работают в органах власти.

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