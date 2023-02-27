Заявки в реестр доноров костного мозга подали 526 жителей Ростовской области

Донорами костного мозга стали 526 жителей Ростовской области. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С июля 2021 года, когда был запущен проект Национального регистра донора костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда, донорами стали 526 жителей Ростовской области. Таким образом, по числу желающих вступить в реестр донской регион уступил только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодару.

В проекте приняли участие жители даже самых отдаленных регионов, малых городов и поселков. По словам гендиректора Национального РДКМ Анны Андрюшкиной, в России не везде есть медицинские офисы, которые забирают образцы крови.

- Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь тем пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно, - отметила специалист. - Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект — большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании.

Отметим, что Почтой России специально для проекта были адаптированы логистические процессы и сервисы, а также взяты на себя все затраты по пересылке образцов, а сотрудники компании участвуют в донорских акциях. За полтора года потенциальным донорам по всей стране было отправлено 16 808 наборов для сбора биообразцов.

ВАЖНО

Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте проекта. После этого человек получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, бланками соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных.

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