Ростовский банк начал выдавать льготные кредиты в рамках новой госпрограммы

Программа направлена на поддержку предприятий промышленного сектора и МСП. Фото: freepik.com

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провело отбор российских кредитных организаций для реализации механизма новой государственной программы «промышленной ипотеки». В список организаций, которые могут принимать заявки на выдачу льготной промышленной ипотеки для предприятий, вошел банк «Центр-инвест».

Программа промышленной ипотеки направлена на поддержку предприятий промышленного сектора, а также МСП (малых и средних предприятий). Она предоставляет возможность приобрести готовую промышленную площадку и быстро запустить собственное производство. Так как эта ипотека идет с господдержкой, то для нее предусмотрена льготная ставка — ниже, чем в среднем по рынку, от 3% до 5% годовых. Срок такого кредита – до 7 лет.

Ипотеку можно получить на покупку, строительство или модернизацию производственного объекта, а также его капремонт. При этом производственная площадка становится банковским залогом на срок кредита.

Анастасия Коротун, начальник управления банка «Центр-инвест» по работе с корпоративными клиентами. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

- Мы стремимся предоставлять нашим клиентам выгодные условия кредитования и индивидуальный подход. Поэтому банк принимает активное участие в государственных программах поддержки бизнеса, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства, поддержке стартапов молодых предпринимателей. Мы уверены, что новая программа будет востребована и видим большой интерес к промышленной ипотеке со стороны клиентов банка, — прокомментировала Анастасия Коротун, начальник управления по работе с корпоративными клиентами.