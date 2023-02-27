2,5 тысячи школьников и студентов из Ростовской области начали учиться в акселераторах для предпринимателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 2,5 тысячи будущих юных предпринимателей приступили к обучению в школьном и студенческом акселераторах Сбера. Об этом рассказал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

- Донской регион - один из лидеров по числу заявок. Мы рады, что у нас на юге живут амбициозные и талантливые ребята. Участники, вышедшие в финал, получат преференции при поступлении в вузы и дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, сами студенческие команды будут претендовать на гранты, - отметил Руслан Салимов.

Школьный акселератор привлек 35 тысяч подростков из 6 тысяч школ, колледжей и техникумов. Больше всего заявок по этому направлению поступило из Москвы, Ростовской области и Пермского края. Средний возраст участников - 16 лет, самому младшему - 12 лет.

Студенческий акселератор заинтересовал 18 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 600 вузов. Программа наиболее популярна среди учащихся первого и второго курсов.

Отметим, в 2023 году программы стали международными, и в них теперь также участвует молодежь из Республики Беларусь, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран.

- Новые навыки пригодятся школьникам и студентам в карьере. Мы с интересом создаем возможности для развития и реализации идей учащихся, - добавила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Обучение в акселераторах продлится 8 месяцев. На первом этапе проведут курс онлайн-лекций по основам предпринимательства и созданию цифровых продуктов.

На втором этапе команды разработают минимально жизнеспособные продукты в рамках собственных проектов. Помогать в этом участникам будут опытные наставники. Лучшие команды представят свои работы на Демо-дне в Москве.

Бесплатные акселераторы проводятся с 2021 года. За это время 130 тысяч выпускников программ привлекли 420 млн рублей инвестиций, получают поддержку региональных органов власти и внедряют свои решения в крупнейших корпорациях. Принять участие в них можно из любой точки мира.