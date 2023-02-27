Эксперты рассчитали, сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам 2022 года россияне в среднем направляли 550 тысяч рублей из средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Похожие результаты продемонстрировал и январь 2023 года, в котором средний чек направленных на погашение ипотеки материнских выплат составил 533 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса ВТБ по упрощенному распоряжению маткапиталом.

Общая сумма маткапитала на конец 2022 года, направленного на погашение ипотеки, превысила 23 млрд рублей. При этом возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку.

Чаще всего погашением жилищного кредита из средств маткапитала пользуются семьи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

- Мы развиваем свои сервисы, ориентируясь на их востребованность у людей. Например, за прошедший год количество заявок на распоряжение маткапиталом в онлайн-режиме выросло в 6 раз. Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше 8 млрд рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 млрд рублей, – отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.