В Ростовской области выдали первую льготную ипотеку под 1 % для выпускников-отличников вузов

В программе приняла участие преподаватель Виктория Мякотина. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону заключили первую сделку в рамках пилотного проекта по ипотеке под 1% годовых для выпускников-отличников вузов. Об этом 27 февраля сообщили в правительстве региона.

В программе приняла участие преподаватель алгебры из Южного федерального университета Виктория Мякотина. Специалист уже давно хотела свое жилье, и теперь эти планы в скором времени должны сбыться - дом сейчас в процессе строительства.

- Ипотеку для выпускников-отличников открыли в 2023 году. Основные условия для ее получения - диплом с отличием с 2021 года, постоянная регистрация в России и отсутствие собственного жилья, - рассказал заместитель главы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

По словам чиновника, льготная ипотека рассчитана на врачей, учителей и преподавателей. Ипотеку специалистам намерены субсидировать 10 лет, если они в течение этого же срока будут работать в бюджетных организациях.

Добавим, в 2023 году на поддержку проекта из областной казны планируют выделить более 26 млн рублей. На эти деньги сертификаты смогут получить 50 выпускников-отличников. Если заявок будет больше, часть желающих внесут в резервный список.

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