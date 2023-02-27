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НовостиОбщество27 февраля 2023 16:07

В Ростовской области под суд пойдет мужчина, убивший знакомую

В ходе ссоры злоумышленник задушил 41-летнюю женщину
Лейла МИРИШОВА
В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе под суд пойдет мужчина, который убил свою знакомую. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, весной 2020 года 35-летний мужчина находился в строительном вагончике. В какой-то момент между ним и 41-летней знакомой завязалась ссора. Разъяренный мужчина начал душить женщину. В результате та скончалась, а злоумышленник быстро скрылся с места преступления. Задержали его только в феврале 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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Приговор в силу пока не вступил, и задержанный еще считается подозреваемым

(Подробности)