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НовостиОбщество27 февраля 2023 17:11

В Ростовской области из-под кранов жителей полилась вода с запахом тины

Жалобы дончане опубликовали в социальных сетях
Лейла МИРИШОВА
Фотографии очевидцы опубликовали в социальной сети.

Фотографии очевидцы опубликовали в социальной сети.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменске-Шахтинском местные жители пожаловались на воду с запахом тины и болота. Об этом горожане рассказали в местной группе в социальной сети 27 февраля.

По словам дончан, вода из-под крана издает неприятный запах и имеет странный болотистый цвет. Такая ситуация наблюдается сразу на нескольких улицах города. Фотографии очевидцы опубликовали в социальной сети. Под постом местные жители активно начали высказываться о ситуации.

"Вода ужасно пахнет рыбой!", – высказалась одна из горожанок.

"Зубы боюсь чистит, пусть лучше жёлтые станут", – – написал местный житель.

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