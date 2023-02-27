В Ростовской области из-под кранов жителей полилась вода с запахом тины

Фотографии очевидцы опубликовали в социальной сети.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Каменске-Шахтинском местные жители пожаловались на воду с запахом тины и болота. Об этом горожане рассказали в местной группе в социальной сети 27 февраля.
По словам дончан, вода из-под крана издает неприятный запах и имеет странный болотистый цвет. Такая ситуация наблюдается сразу на нескольких улицах города. Фотографии очевидцы опубликовали в социальной сети. Под постом местные жители активно начали высказываться о ситуации.
"Вода ужасно пахнет рыбой!", – высказалась одна из горожанок.
"Зубы боюсь чистит, пусть лучше жёлтые станут", – – написал местный житель.
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