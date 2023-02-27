В Ростовской области правоохранители завели уголовное дело из-за увольнения убитого полицейского

Руководитель уволил «задним числом» участкового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тацинском районе возбудили уголовное дело из-за увольнения убитого полицейского. Об этом сообщили 27 февраля в УФСБ по Ростовской области.

В ходе следствия выяснилось, что руководитель уволил «задним числом» участкового, которого застрелили зимой прошлого года. Подозреваемый испугался ответственности и решил провернуть махинацию с документами. Из-за этого семья погибшего, где есть двое несовершеннолетних детей потеряли право на компенсацию в 2 миллиона рублей.

В отношении бывшего руководителя возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог».

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