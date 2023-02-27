В Волгодонске 24-летняя девушка на "Лексусе" устроила массовое ДТП

Девушка за рулем "Лексуса" ехала по улице Морской. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске 24-летняя автомобилистка устроила массовую аварию. ДТП случилось около полудня 27 февраля.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, девушка за рулем "Лексуса" ехала по улице Морской. В районе дома №43 она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в попутный "Хендай Солярис". От удара тот влетел в "Фольксваген Гольф", стоящий перед светофором, и во встречную "Мазду 3".

В ведомстве уточнили, что авария обошлась без пострадавших. А вот автомобили получили множество механических повреждений. Очевидно, ремонт иномарок влетит в копеечку их владельцам.

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(Подробности)