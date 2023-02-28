Экс-глава ростовского филиала банка Пятигорец и его сообщники получили сроки за мошенничество

Приговор пока не вступил в силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вынесли приговор экс-руководителю ростовского филиала банка, а также начальнику отдела и директору финансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Все трое получили сроки по статье "Мошенничество".

Согласно информации ведомства, бывшего руководителя приговорили к 8,5 лет колонии общего режима, его подопечный осужден на 7 лет и 8 месяцев. Третий получил 6 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

По данным следствия, указанные злоумышленники банка с февраля по август 2015 года украли больше 171 млн рублей с помощью безвозвратных кредитов. Ранее троим соучастникам из этой группы уже вынесли обвинительные приговоры.

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