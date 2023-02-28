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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:40

Школьники Неклиновского района поздравляли защитников Отечества по дороге в зону СВО

Ребята передали военнослужащим свежие пирожки и открытки
Лейла МИРИШОВА
Ребята готовили поздравительные открытки и письма. Фото: правительство Ростовской области

Ребята готовили поздравительные открытки и письма. Фото: правительство Ростовской области

В Неклиновском районе школьники из села Васильево-Ханжоновка поздравили защитников Отечества по дороге в зону СВО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ребята готовили поздравительные открытки и письма. Родители и сотрудники школы пекли пирожки и блины. Все подарки и угощения разложили по пакетам, а затем ребята вместе со взрослыми вышли к дороге, по которой военнослужащие следуют в зону СВО. Каждому бойцу вручили угощение и открытку с поздравлением.

- Школа находится рядом с дорогой, мы регулярно видим военные автомобили, проезжающие через село. Поэтому идея в праздничные дни порадовать наших защитников домашней выпечкой и письмами с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой встретила горячую поддержку, - поделилась директор школы Варвара Безуглова.

Ребята встречали машины и хором кричали «Поздравляем!». Военнослужащие благодарили школьников, жали ребятам руки и дарили на память мягкие игрушки.

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(Подробности)