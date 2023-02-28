В последний день зимы в Ростове будет пасмурно и +9 градусов

В город пришло долгожданное тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний день зимы в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Во вторник, 28 февраля, в городе целый день будет пасмурно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут до +9 градусов, а вечером опустятся до +3. Ожидается также умеренный ветер до 7 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков в первый день весны в донской столице будет значительно холоднее. Днем воздух прогреется всего до +4 градусов.

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(Подробности)