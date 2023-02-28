На Масленицу россияне купили на 14% меньше блинов, чем в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне стали покупать готовые блины в масленичную неделю на 14% реже, чем год назад. Общий объем трат на них снизился на 10%, а средний чек составил 209 рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Первый ОФД группы ВТБ.

В магазинах и заведениях общепита, обслуживаемых сервисом, за 20-26 февраля покупатели потратили на покупку готовых блинов свыше 160 млн рублей. Это на 5% меньше, чем год назад. Количество чеков снизилось год к году на 14% – до 770 тыс. Число купленных блинов сократилось на 10% по сравнению с Масленицей 2022 года и составило 1,2 млн штук.

При этом средняя цена готовых блинов за год увеличилась на 5% – до 134 рублей. Средний чек покупки составил 209 рублей.

- В этом году четыре дня масленичной недели пришлись на длинные февральские выходные. Это позволило людям провести больше времени дома, самостоятельно приготовить традиционные блины и отпраздновать Масленицу в кругу родных и близких. Поэтому расходы на покупку готовых блинов в эти дни сократились по сравнению с прошлым годом, что привело к общему снижению по сравнению с масленичной неделей 2022 года, – прокомментировала Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.