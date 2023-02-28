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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:39

В Ростове арестовали контрактника, обвиняемого в расстреле четырех сослуживцев

Мужчине также вменяют покушение на убийство
Михаил СТРИЖЕВ
Апелляцию защиты обвиняемого рассмотрели в Южном окружном окружном суде.

Апелляцию защиты обвиняемого рассмотрели в Южном окружном окружном суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове Южный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу арестованного ранее контрактника. Бывшего военного поместили под стражу после того, как его обвинили в убийстве сослуживцев.

Органы предварительного следствия считают, что контрактник убил четырех сослуживцев и покушался на жизнь еще одного военного. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». 8 февраля Ростовский-на-Дону военный гарнизонный суд избран в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Адвокат обвиняемого подал апелляцию на решение суда. Защита посчитала его «незаконным и немотивированным», попросила отменить и избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд постановил вердикт предыдущей инстанции оставить в силе, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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