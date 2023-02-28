Начальника горздрава Ростова назначили заместителем министра здравоохранения региона

Указ о переводе специалиста на новую должность подписал губернатор Василий Голубев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области главу горздрава Ростова-на-Дону Сергея Мясникова назначили заместителем министра здравоохранения региона - начальником управления по координации деятельности медицинских организаций донской столицы, сообщает сайт донского правительства.

Указ о переводе руководителя подписал губернатор Василий Голубев. Глава региона утвердил кадровую перестановку 27 февраля 2023 года.

Напомним, с 2021 года по настоящее время Сергей Мясников был начальником управления здравоохранения Ростова-на-Дону. В этом же подразделении он также трудился заведующим сектора правового и информационного обеспечения, а еще раньше специалист возглавлял поликлиники № 8 и 17.

Управленец окончил Астраханскую государственную медицинскую академию. Проходил обучение по программам «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Менеджмент», «Бережливое производство».

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Пока имеется только неофициальная информация относительно кадровой перестановки (подробности)