В Ростовской области хакеры объявили воздушную тревогу, взломав серверы ТВ и радиостанций

Устрашающее оповещение сегодня слышали жители Новошахтинска Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 февраля в некоторых районах Ростовской области хакеры объявили воздушную тревогу, взломав ТВ- и радиовещание. Предупреждение об опасности уже опровергли в управлении МЧС России по донскому региону.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Она является ложной и не соответствует действительности, - подчеркнули в экстренном ведомстве.

Известно, что устрашающее оповещение сегодня слышали жители Новошахтинска. Там ситуацию оперативно прокомментировал глава администрации Сергей Бондаренко.

- Спешу успокоить новошахтинцев, которые сегодня с утра вместо любимых песен и голосов ведущих слышали звук сирены. По информации специалистов Медиагруппы «Интерфейс», был взломан доступ к серверам вещания радио, с которого идет сигнал. Взлом произошел на федеральном уровне, - сообщил Сергей Бондаренко.

Напомним, подобный случай произошел в отдельных регионах России 22 февраля 2023 года. Тогда на Дону не зафиксировали хакерской активности, но спасатели все равно успокоили земляков, объяснив, что информация об угрозе ракетного удара была фейком.

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