Магистральный водопровод в Сальске планируют отремонтировать за 696 млн рублей

Сальский магистральный водопровод построили более 60 лет назад Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области реконструкцию 3,5 км сальского магистрального водопровода планируют завершить к октябрю 2025 года. На обновление объекта собираются потратить 696 млн рублей. Информация об этом прозвучала во время личного приема губернатора Василия Голубева.

В онлайн-режиме к главе региона с вопросом относительно состояния коммуникаций обратился местный житель. Мужчина пожаловался на частые порывы и перебои с водой.

- Объект серьезный, и необходимо тщательное сопровождение. Ход реконструкции будет находиться на моем личном контроле. Вопрос качественного водоснабжения в регионе постоянно остается на повестке дня, - подчеркнул в ответ Василий Голубев.

Добавим, магистральный водопровод в Сальске построили более 60 лет назад, и его трубы уже изношены. Известно, что проектно-сметную документацию на реконструкцию уже подготовили. Сейчас власти ищут подрядчика.

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