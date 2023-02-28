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НовостиОбщество28 февраля 2023 14:05

Магистральный водопровод в Сальске планируют отремонтировать за 696 млн рублей

Проект будущих работ уже готов, сейчас власти ищут подрядчика
Ангелина СКИБА
Сальский магистральный водопровод построили более 60 лет назад

Сальский магистральный водопровод построили более 60 лет назад

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области реконструкцию 3,5 км сальского магистрального водопровода планируют завершить к октябрю 2025 года. На обновление объекта собираются потратить 696 млн рублей. Информация об этом прозвучала во время личного приема губернатора Василия Голубева.

В онлайн-режиме к главе региона с вопросом относительно состояния коммуникаций обратился местный житель. Мужчина пожаловался на частые порывы и перебои с водой.

- Объект серьезный, и необходимо тщательное сопровождение. Ход реконструкции будет находиться на моем личном контроле. Вопрос качественного водоснабжения в регионе постоянно остается на повестке дня, - подчеркнул в ответ Василий Голубев.

Добавим, магистральный водопровод в Сальске построили более 60 лет назад, и его трубы уже изношены. Известно, что проектно-сметную документацию на реконструкцию уже подготовили. Сейчас власти ищут подрядчика.

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