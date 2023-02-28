В России заработал банковский сервис для регистрации на Госуслугах без предъявления СНИЛС

Фото: пресс-служба ВТБ

В России впервые запущен сервис, который позволит регистрироваться на портале Госуслуг без СНИЛС. Сервис создан ВТБ при участии Минцифры России. При необходимости банк в режиме реального времени будет запрашивать информацию о номере свидетельства у министерства.

Регистрация на Госуслугах требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. Теперь для получения услуги любому клиенту банка понадобится только паспорт. Сотрудники банка в режиме реального времени отправят запрос в Минцифры России. Получение данных о клиенте пройдет по защищенным каналам связи и займет меньше двух минут.

После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал Госуслуг, в том числе оформление заявлений на соцвыплаты или перевод пенсии на карту банка.

- Новое решение, запущенное банком совместно с Минцифры России, облегчит для людей взаимодействие с госсервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде. Для получения финансовых сервисов, например, перевода пенсии на карту ВТБ, больше не потребуется брать с собой дополнительные документы, достаточно только паспорта, – прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.