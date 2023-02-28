7 ключевых направлений развития финансового рынка России представил Андрей Костин

Сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи Фото: Олег УКЛАДОВ

Сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию в изменившихся реалиях. Это развитие предусматривает и новую роль банков – они призваны стать ключевыми агентами финансирования российской экономики и проектов ее трансформации. Об этом на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

- Никогда в своей новейшей истории Россия не подвергалась столь агрессивному внешнему давлению. Экономика выстояла и продолжает работать. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и не катастрофа. Теперь экономике предстоит вернуться в состояние «нормальности» – пусть и «новой нормальности». И в сложившихся непростых условиях важно, что вопросы долгосрочного развития не отодвигаются на второй план, – сказал глава банка.

Андрей Костин перечислил ключевые направления развития финансового рынка страны:

- Развитие института госгарантий.

- Инвестирование средств ФНБ на возвратной основе.

- Развитие механизмов привлечения частных инвестиций в экономику.

- Создание новых механизмов доступа российских инвесторов на дружественные рынки.

- Завершение разворота на восток и юг.

- Обеспечение инфраструктуры в области расчетов и платежей.

- Развитие цифровых компетенций и собственных технологических решений.

По словам эксперта, повысить экономический суверенитет, снизить уязвимость к санкционным посягательствам позволит государствам переход к цифровым валютам. Россия – в числе мировых лидеров с точки зрения создания национальной цифровой валюты. А в апреле предстоит важнейший этап – ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков.

Также спикер обратил внимание, что переход экономики к состоянию «новой нормальности» требует партнерского взаимодействия государства и бизнеса.