Дольщик из Новочеркасска с помощью Госстройнадзора через суд отстоял свое жилье

Претензии истцов рассмотрели в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудники Госстройнадзора помогли дольщику из Новочеркасска. Права мужчины на жилье доказали через суд, сообщает сайт донского правительства.

Как поясняют власти, речь идет о ситуации с долгостроем на улице Сарматской. Застройщик не придерживался срока работ, и его объект был включен в список проблемных.

Несколько раз нарушителя привлекали к административной ответственности. В итоге он все-таки ввел здание в эксплуатацию в ноябре 2021 года, но один из дольщиков свое жилье в установленные сроки так и не получил.

- В рамках полномочий служба Госстройнадзора направила в суд иск с требованием обязать застройщика передать объекты и признать право собственности на них. Эти претензии были удовлетворены в полном объеме, они вступили в силу с 13 февраля, - сообщает пресс-служба донского правительства.

Добавим, ранее в Новочеркасске Госстройнадзор также помог восстановить в правах дольщиков семью военнослужащего.

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