В Шолоховском районе в ДТП погиб 57-летний водитель

57-летний водитель «ВАЗ 2115» от полученных травм скончался на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шолоховском районе в аварии погиб 57-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 28 февраля в 12:40.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по трассе «Миллерово – Вешенская». Шофер не убедился в безопасности маневра и, завершая обгон, не успел вернуться на свою полосу, в результате чего врезался в автомобиль «ВАЗ 2115».

- В результате ДТП 57-летний водитель «ВАЗ 2115» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске 24-летняя девушка на "Лексусе" устроила массовое ДТП

Автомобилистка врезалась в попутную легковушку, которую от удара отбросило еще на две иномарки

(Подробности)