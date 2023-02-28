В Ростовской области осудили мужчину за незаконную продажу кастета

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили мужчину, который продавал холодное оружие. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По информации ведомства, житель Красного Сулина в декабре прошлого года опубликовал на своей странице в соцсети объявление о продаже найденного им кастета. Он поставил цену в 2000 рублей. В этот же день через социальную сеть с ним связался потенциальный покупатель. Они договорились о встрече, где злоумышленник передал ему кастет. Позже мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ.

В суде он полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

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