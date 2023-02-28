В Ростовской области экс-директор компании пойдет под суд за незаконное трудоустройство граждан

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске бывшая директор коммерческой организации пойдет под суд за незаконное трудоустройство граждан. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, в 2021 году обвиняемая хотела получить субсидии, выделяемые в рамках господдержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она решила фиктивно трудоустроить 49 граждан. Так, бывшая директор смогла получить из Фонда соцстрахования РФ больше 2 млн. рублей. Во время проверки она предоставила ложные документы и сведения о "трудящихся".

Кроме того, она получила из бюджета средства за покос камыша в Сальском городском поселении. Однако за дело так и не взялась. Тем самым она принесла ущерб местной администрации в 169 тысяч рублей. Позже женщину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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