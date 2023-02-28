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НовостиОбщество28 февраля 2023 17:29

В Ростовской области правоохранители опровергли факты отравления духами

Ранее местным жителям поступали сообщения с предупреждениями
Лейла МИРИШОВА
Донские правоохранители прокомментировали сообщения в соцсетях

Донские правоохранители прокомментировали сообщения в соцсетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские правоохранители прокомментировали сообщения в соцсетях об отравлениях пробниками духов, которые раздают незнакомцы на улице. Официальную информацию ГУ МВД по Ростовской области предоставили 28 февраля.

В соцсетях местные жители массово рассылали между собой сообщения с предупреждениями не брать пробники духов. Якобы незнакомцы предлагают попробовать ароматы, при вдыхании которых можно умереть.

В полиции поспешили успокоить население.

- Эта информация не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.

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