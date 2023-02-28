В Ростовской области правоохранители опровергли факты отравления духами

Донские правоохранители прокомментировали сообщения в соцсетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Донские правоохранители прокомментировали сообщения в соцсетях об отравлениях пробниками духов, которые раздают незнакомцы на улице. Официальную информацию ГУ МВД по Ростовской области предоставили 28 февраля.
В соцсетях местные жители массово рассылали между собой сообщения с предупреждениями не брать пробники духов. Якобы незнакомцы предлагают попробовать ароматы, при вдыхании которых можно умереть.
В полиции поспешили успокоить население.
- Эта информация не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области экс-директор компании пойдет под суд за незаконное трудоустройство граждан
Женщина фиктивно оформила 49 безработных жителей