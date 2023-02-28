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НовостиОбщество28 февраля 2023 17:55

На территории Ростовской области количество рынков сократилось

За последние 10 лет из 223 торговых площадок осталось 42
Лейла МИРИШОВА
За последние 10 лет из 223 рынков осталось 42

За последние 10 лет из 223 рынков осталось 42

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области число рынков сократилось в несколько раз. Об этом сообщил в ходе круглого стола председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Он отметил, что за последние 10 лет из 223 рынков осталось 42. В целом по России количество торговых комплексов сократилось в 6 раз. Отметим, что в 2006 году приняли федеральный закон, который был призван привести в порядок розничные рынки. По словам Игоря Буракова, рынки по-прежнему остаются ключевым каналом поставки свежих овощей, фруктов и других продуктов питания от небольших предприятий.

- Мы понимаем, что обрезаются каналы сбыта прежде всего, для нашей донской продукции, для мелкотоварного производства. Депутаты донского парламента этой темой занимаются давно и последовательно, начиная еще с 2017 года. Вместе с федеральными органами власти были подготовлены законопроекты, убирающие излишнее регулирование в этой сфере, но инициатива так и не была доведена до конца. Сейчас Минпромторг России подготовил новый пакет законопроектов на эту тему, но он также до сих пор не принят, - отметил Игорь Бураков.

Отметим, что 16 февраля в ходе очередного заседания депутаты приняли обращение в адрес федерального центра, чтобы подготовленный пакет законопроектов был принят как можно скорее.

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