На территории Ростовской области количество рынков сократилось

За последние 10 лет из 223 рынков осталось 42 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области число рынков сократилось в несколько раз. Об этом сообщил в ходе круглого стола председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Он отметил, что за последние 10 лет из 223 рынков осталось 42. В целом по России количество торговых комплексов сократилось в 6 раз. Отметим, что в 2006 году приняли федеральный закон, который был призван привести в порядок розничные рынки. По словам Игоря Буракова, рынки по-прежнему остаются ключевым каналом поставки свежих овощей, фруктов и других продуктов питания от небольших предприятий.

- Мы понимаем, что обрезаются каналы сбыта прежде всего, для нашей донской продукции, для мелкотоварного производства. Депутаты донского парламента этой темой занимаются давно и последовательно, начиная еще с 2017 года. Вместе с федеральными органами власти были подготовлены законопроекты, убирающие излишнее регулирование в этой сфере, но инициатива так и не была доведена до конца. Сейчас Минпромторг России подготовил новый пакет законопроектов на эту тему, но он также до сих пор не принят, - отметил Игорь Бураков.

Отметим, что 16 февраля в ходе очередного заседания депутаты приняли обращение в адрес федерального центра, чтобы подготовленный пакет законопроектов был принят как можно скорее.

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