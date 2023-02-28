В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в частном доме

Причиной смерти стали множественные ожоги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Пролетарске Ростовской области пенсионер погиб во время пожара. Трагедия произошла 27 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, загорелся дом №196 на улице Ленина. Пламя быстро распространялось по жилью, уничтожая на своем пути мебель, вещи и бытовую технику. Соседи, увидев чёрный столб дыма, вызвали спасателей.

Прибывшие огнеборцы потушили пламя и вошли в дом. В одной из комнат они обнаружили тело 72-летнего мужчины. Причиной смерти стали множественные ожоги.

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - добавили в ведомстве.

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