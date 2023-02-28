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НовостиОбщество28 февраля 2023 19:25

Сметная стоимость строительства водопровода в поселке Целина с 2020 года выросла в 3 раза

Система водоснабжения подорожала из-за роста цен на специальное оборудование
Лейла МИРИШОВА
В следующий раз подрядчика попытались найти в 2023 году.

В следующий раз подрядчика попытались найти в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три года сметная стоимость строительства водопровода в поселке Целина в Ростовской области выросла в несколько раз. Причиной стал рост цен на оборудование для очистки воды. Об этом сообщает "Городской репортер".

Первоначальный вариант проектно-сметной документации подготовили еще в 2020 году. Тогда тендер оценивали в 263,5 млн рублей. Однако торги так и не состоялись.

В следующий раз подрядчика попытались найти в 2023 году. Цена контракта составила уже 929,3 млн рублей (в 3,5 раза, или почти на 300% больше).

В проектной организации, разработавшей оборудование и подготовившей смету, тоже удивились столь резкому росту стоимости проекта.

Как сообщает издание, администрация выбрала оборудование этой организации, но цену установил другой поставщик.

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