Сметная стоимость строительства водопровода в поселке Целина с 2020 года выросла в 3 раза

В следующий раз подрядчика попытались найти в 2023 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За три года сметная стоимость строительства водопровода в поселке Целина в Ростовской области выросла в несколько раз. Причиной стал рост цен на оборудование для очистки воды. Об этом сообщает "Городской репортер".
Первоначальный вариант проектно-сметной документации подготовили еще в 2020 году. Тогда тендер оценивали в 263,5 млн рублей. Однако торги так и не состоялись.
В следующий раз подрядчика попытались найти в 2023 году. Цена контракта составила уже 929,3 млн рублей (в 3,5 раза, или почти на 300% больше).
В проектной организации, разработавшей оборудование и подготовившей смету, тоже удивились столь резкому росту стоимости проекта.
Как сообщает издание, администрация выбрала оборудование этой организации, но цену установил другой поставщик.
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